По базе США возле газового поля Конико нанесли ракетный удар

По информации телеканала Al Mayadeen, одновременно был нанесен удар по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США, расположенную возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление формирования, по территории американского объекта было выпущено несколько ракет. Шиитские боевики утверждают, что поразили все цели.

По информации телеканала, одновременно был нанесен удар по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. О последствиях этой атаки сведений не приводится.

Ранее портал Shafaq News передал, что посольство США, находящееся в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, рано утром в пятницу подверглось ракетному удару. Несколько ракет было выпущено по территории диппредставительства, также были слышны взрывы. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги.

Агентство France-Presse в свою очередь сообщило, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал.

30 ноября в заявлении, распространенном в их телеграм-канале, шиитские формирования предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".