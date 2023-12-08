Додон опасается, что Санду развяжет конфликт в Приднестровье для сохранения власти

Бывший президент Молдавии отметил, что следующие выборы нынешний лидер страны проиграет, "она это знает"

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду может развязать конфликт в Приднестровье, чтобы избежать поражения на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Очень надеюсь, что Майе Санду хватит мозгов не развязать в Молдове войну с целью усидеть в кресле президента. Ей уже ничего не поможет, следующие выборы она проиграет, она это знает. И внешняя конъюнктура складывается не в ее пользу. Предстоят выборы в Европейском парламенте и в США, и им будет не до Майи Санду, не до того, чтобы держать ей юбку", - сказал Додон в еженедельном выступлении, которое было размещено в его Telegram-канале и других социальных сетях.

"Надеюсь, все это убедит ее и ее окружение, что лучше достойно проиграть выборы, чем попытаться развязать войну, чтобы побыть еще полгода или год в должности президента", - отметил Додон.

Власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Последняя такая встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем Санду сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским. В Приднестровье также озабочены милитаризацией Молдавии, которая активизировала закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО.