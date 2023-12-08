Президент Гвинеи-Бисау пообещал сформировать новое правительство на следующей неделе

Умару Сисоку Эмбало заявил, что страна "не может останавливаться" из-за внутриполитической обстановки

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Новый состав правительства Гвинеи-Бисау будет объявлен на следующей неделе, этот шаг последует после решения властей объявить о роспуске парламента и последующего падения коалиционного кабмина. Об этом сообщила телерадиовещательная компания страны RDN.

По ее информации, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, выступая в здании МВД в четверг, заявил, что страна "не может останавливаться" из-за внутриполитической обстановки. Для управления текущими делами МВД президент назначил государственного секретаря по вопросам охраны общественного порядка Марсиану Инди.

Ранее в интервью телеканалу France 24 президент Гвинеи-Бисау обвинил председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) и главного своего соперника Домингуша Симойша Перейру в том, что он "стоит" за подготовкой государственного переворота. Глава парламента в интервью этому же каналу отказался характеризовать происходящее в стране как попытку переворота. По его словам, президент "не предоставил никаких доказательств" своих обвинений и лишь хотел заручиться поддержкой коллег по западноафриканскому объединению ECOWAS перед лицом мнимой угрозы. Решать вопрос о том, произошел в стране переворот или нет, должны судебные власти, добавил Перейра.

Как сообщали СМИ, вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны 10 млн долларов. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по ее расследованию. 4 декабря глава государства подписал декрет о роспуске парламента в ходе заседания госсовета. В июне нынешнего года оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) победила на всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.