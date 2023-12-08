Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис сообщил, что в последние месяцы зафиксировано значительное сокращение вплоть до минимизации таких явлений

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Греция ответит Турции в случае провокации с ее стороны в Эгейском море, однако цель состоит в том, чтобы укрепить климат диалога на всех уровнях и разрешить споры с соседней страной так, как это предусмотрено международным правом. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Представителя кабмина спросили, означает ли содержащееся в подписанной в четверг в Афинах премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Декларации об отношениях дружбы и добрососедства обязательство не предпринимать действий, которые могли бы подорвать мир в этом регионе, что Греция отказывается от своей прежней политики сдерживания и тактики перехвата военных самолетов - нарушителей греческого воздушного пространства над Эгейским морем, если, конечно, незаконные действия будут иметь место со стороны соседней страны.

"Нет, если имеется провокация, то должна быть и соответствующая процедура, которая предусматривается по защите нашей страны, - ответил Маринакис. - Цель состоит в том, чтобы их не было. В последние месяцы зафиксировано очень значительное сокращение вплоть до минимизации таких явлений, однако это не означает, что государство, которое имеет границы и защищает их на основании того, что предусмотрено процедурами [действий] вооруженных сил, перестанет их охранять. Очевидно, что мы продолжим это делать. Но цель состоит в том, чтобы укрепить климат диалога на всех уровнях и разрешить споры так, как это предусмотрено международным правом в целом".