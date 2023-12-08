Греция заявила, что ответит Турции в случае провокации с ее стороны в Эгейском море

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что цель состоит в том, чтобы разрешить споры согласно международному праву

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Греция ответит Турции в случае провокации с ее стороны в Эгейском море, однако цель состоит в том, чтобы укрепить диалог на всех уровнях и разрешить споры с соседней страной так, как это предусмотрено международным правом. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Представителя кабмина спросили, означает ли содержащееся в подписанной 7 декабря в Афинах премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Декларации об отношениях дружбы и добрососедства обязательство не предпринимать действий, которые могли бы подорвать мир в этом регионе, что Греция отказывается от своей прежней политики сдерживания и тактики перехвата военных самолетов - нарушителей греческого воздушного пространства над Эгейским морем, если, конечно, незаконные действия будут совершаться со стороны соседней страны.

"Нет, если имеется провокация, то должна быть и соответствующая процедура, которая предусматривается по защите нашей страны, - ответил Маринакис. - Цель состоит в том, чтобы их не было, в последние месяцы зафиксировано очень значительное сокращение, вплоть до минимизации таких явлений, однако это не означает, что государство, которое имеет границы и защищает их на основании того, что предусмотрено процедурами [действий] вооруженных сил, перестанет их охранять. Очевидно, что мы продолжим это делать. Но цель состоит в том, чтобы укрепить климат диалога на всех уровнях и разрешить споры так, как это предусмотрено международным правом в целом".

Маринакис подчеркнул, что на пятом пленарном заседании Высшего совета сотрудничества двух стран Греция заявила, что между странами имеется один единственный спор о разграничении континентального шельфа, и Афины хотят, чтобы он был разрешен на основе международного права. "Но мы еще к этому не пришли. Мы выступаем за то, чтобы ряд разногласий помимо единственного спора не приводил к появлению кризисов. Это - цель. Очевидно при этом, что все, что существовало до сих пор на уровне превентивных действий и процедур, продолжит применяться", - сказал представитель кабмина.

Греческий информационный портал pronews.gr утверждает, что за совместной Декларацией о дружбе скрывается "секретная программа, предполагающая ряд уступок, на которые пойдет Греция, чтобы достичь "позитивной атмосферы", о которой говорится в договоренности. По мнению портала, Греция отказывается от своего права расширить территориальные воды до 12 морских миль, сохраняя их предел в 6 морских миль. При этом, по его словам, Греция согласилась не проводить учения и не перехватывать турецкие истребители в районе между 6 и 10 морскими милями (греческое воздушное пространство распространяется на 10 морских миль, что не признается Турцией, считающей, что оно не превышает предела территориальных вод Греции). Это означает, что на практике Греция признает, что ее территориальные воды и воздушное пространство будут разграничены именно так, как того желает Анкара, отмечает портал. По его словам, также продолжается демилитаризация греческих островов в Эгейском море, начавшаяся уже несколько месяцев назад.

Договоренность о мерах укрепления доверия в военной сфере

Турция и Греция договорились реализовывать меры укрепления доверия, в том числе в военной сфере. Согласно тексту Афинской декларации, распространенной администрацией турецкого лидера, стороны согласны участвовать в постоянных, конструктивных и содержательных консультациях, вести политический диалог, переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по "мерам укрепления доверия, включая меры в военной сфере, которые способствовали бы устранению необоснованных источников напряженности и связанных с ними рисков".

"Стороны будут стремиться разрешать любые споры, возникающие между ними, в дружественном ключе путем прямых консультаций между ними или с помощью других средств по взаимному выбору, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций. Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив или действий, способных подорвать или дискредитировать букву и дух настоящей декларации или поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в их регионе", - отмечается в тексте.