Рада приняла закон о создании Национального военного кладбища в Киевской области

Член фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что мемориальное кладбище будет расположено в селе Гатное

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища, которое будет расположено в селе Гатное Фастовского района Киевской области.

"Парламент поддержал новый законопроект о местоположении Национального военного мемориального кладбища 303 голосами. <...> Это будет Гатное", - сообщил в Telegram-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Изначально украинские власти планировали обустроить военное кладбище на территории исторической местности Лысая гора в Киеве. Однако жители столицы и экологи выступили против. Последние отмечали, что историческая местность имеет два природоохранных статуса, в ее флоре есть растения, которые занесены в Красную книгу Украины.

В январе власти отказались от этого варианта, а к апрелю выбрали новый - участок земли в поселке Быковня на восточной окраине Киева. Планировалось, что общая площадь мемориального кладбища составит около 90 га. Но к середине августа от нового места также отказались. В Минкультуры Украины заявили, что на территории Быковнянского леса находятся захоронения жертв репрессий, а территория полностью не исследована и может содержать еще не обнаруженные останки. В ведомстве добавили, что участок требует основательного археологического исследования, тщательных поисковых и эксгумационных работ.

Теперь Рада поддержала законопроект, принятый в конце августа украинским кабмином, в котором предусмотрено обустроить Национальное военное мемориальное кладбище до конца июля 2025 года на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области. Для этого выделяется два земельных участка площадью 258,7 га и 7,9 га.