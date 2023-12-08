Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ

По данным Telegram-канала "Пул первого", переговоры длятся уже около получаса

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом проинформировало агентство БелТА.

"В эти минуты проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится также в сообщении, размещенном в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого". Отмечается, что переговоры длятся уже около получаса.

Судя по кадрам в Telegram-канале, Лукашенко находится в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел в ОАЭ 29 ноября, а 1 декабря выступил на Всемирном климатическом саммите - основном мероприятии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Затем он 3-4 декабря находился с рабочим визитом в Китае, где прошла его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-служба белорусского президента не информировала о том, что он вновь прибыл в ОАЭ.