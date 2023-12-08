Lockheed Martin намерена открыть в Румынии центр обслуживания продукции компании

Министр экономики республики Раду Опря считает, что говорить об объеме инвестиций в этот центр пока слишком рано

БУХАРЕСТ, 8 декабря. /ТАСС/. Делегация американской компании Lockheed Martin проведет в январе 2024 года в Бухаресте переговоры об открытии в Румынии регионального центра по обслуживанию изделий компании, в том числе самолетов F-16. Об этом сообщил на пресс-конференции министр экономики республики Раду Опря.

"Во второй половине января <...> вице-президент Lockheed Martin, отвечающий за промышленное сотрудничество и международные отношения, будет в Румынии, - приводит его слова агентство Agerpres. - Он будет в Клуже-Напоке для подписания документа <...> о сотрудничестве с местным университетом в области искусственного интеллекта. Также он будет и в Бухаресте, чтобы сделать вместе первые шаги по созданию этого регионального центра обслуживания для изделий Lockheed Martin".

"Мы говорим не только о самолетах F-16, - уточнил Опря. - Есть и много других изделий <...> Lockheed Martin. Некоторые уже функционируют в частных компаниях оборонной промышленности. Мы хотим укрепить, расширить наши мощности на региональном уровне".

Министр подчеркнул, что представитель Lockheed Martin приедет в Румынию, чтобы "выстроить очень ясный план действий, со сроками, с обязанностями каждой стороны с тем, чтобы это было сделано как можно быстрее".

Отвечая на вопросы журналистов, Опря сказал, что говорить об объеме инвестиций в этот центр пока слишком рано. "Мы находимся на этапе точного определения региональных потребностей", - отметил он.

Вопрос о создании в Румынии совместного предприятия по обслуживанию и ремонту истребителей F-16 был поднят в ходе встречи с представителями Lockheed Martin во время рабочего в США румынской правительственной делегации во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку (4-7 декабря).