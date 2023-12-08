В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида

Согласно прокурорам, более 37 млн доз вакцин, закупленных до 1 января 2021 года, было достаточно для иммунизации населения, но правительство одобрило закупку дополнительно еще 52 млн доз

БУХАРЕСТ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA) Румынии предъявило двум бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ ("Союз за спасение Румынии") обвинения в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями по делу о закупке чрезмерного количества вакцин во время COVID-19. Об этом сообщило Радио Румынии.

Согласно прокурорам, более 37 млн доз вакцин, закупленных до 1 января 2021 года, было достаточно для иммунизации населения, однако правительство Флорина Кыцу одобрило закупку дополнительно еще 52 млн доз, так что ущерб государству составил около €1 млрд.

Выйдя из здания управления, Войкулеску заявил журналистам, что не подписывал никаких контрактов о закупке вакцин, а решения принимались тогдашним премьером Кыцу, который всегда консультировался с президентом Клаусом Йоханнисом.

В свою очередь, Михэилэ, которая сменила Войкулеску на посту министра в сентябре 2021 года, сказала, что решение о количестве закупаемых вакцин принималось правительством в целом, а контракты были результатом переговоров между Еврокомиссией и компаниями-производителями.

Ранее румынское антикоррупционное ведомство предъявило бывшему премьер-министру (Национал-либеральная партия), ныне сенатору Кыцу обвинение в соучастии в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями.