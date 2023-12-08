Си Цзиньпин заявил, что Китай развивается при сложных внутренних и внешних факторах

Председатель КНР отметил, что в целом страна сохраняет устойчивый рост

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китайская экономика развивается в условиях сложной международной ситуации, на которую накладываются внутренние противоречия, однако в целом страна сохраняет устойчивый рост. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе симпозиума, проведенного для представителей общественности, которые не состоят в рядах Коммунистической партии Китая (КПК).

"Наша страна развивается в условиях неоднозначной и сложной ситуации, - приводит слова китайского лидера агентство Xinhua. - Усиливаются неблагоприятные факторы, связанные с международной политической и экономической обстановкой. На них накладываются внутренние противоречия циклического и структурного характера".

Председатель КНР подчеркнул, что Центральный комитет КПК противодействует вызовам и твердо проводит политику, нацеленную на сохранение стабильности. Как он уточнил, руководство партии продолжает всесторонне углублять реформы, способствует усилению открытости Китая, внедряет все более эффективные методы макроэкономического регулирования.

Си Цзиньпин отметил, что китайские власти активно содействуют повышению внутреннего спроса, проводят структурные преобразования и предотвращают риски. "В целом экономическая ситуация в нашей стране улучшается, сохраняется уверенное интенсивное развитие, мы предпринимаем решительные шаги для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства", - подчеркнул он.