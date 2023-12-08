В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке

Комитет всемирной организации по ликвидации расовой дискриминации также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия полного возмещения со стороны Берлина за колониальные правонарушения

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание Германией ее противоправных действий в Африке и извинения за геноцид народов гереро и нама в Намибии в начале ХХ века. Вместе с тем в заключении, опубликованном в Женеве по итогам рассмотрения германского доклада, комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия полного возмещения со стороны Берлина за колониальные правонарушения.

"Комитет приветствует признание правительством Германии ее колониальных противоправных действий и признает извинения, выраженные в связи с геноцидом народов гереро и нама в Намибии, включая Совместное заявление правительств Германии и Намибии в июне 2021 года и недавнее извинение президента Германии за колониальные правонарушения в Танзании", - говорится в опубликованном в Женеве заключении. Вместе с тем входящие в комитет 18 независимых экспертов выразили обеспокоенность в связи с отсутствием "более комплексного подхода к возмещению ущерба за колониальные правонарушения" с точки зрения реституции и компенсации. Речь идет, в частности, по их словам, о необходимости "реституции колониальных объектов и культурных ценностей". В этой связи комитет рекомендовал Берлину "обеспечить значимое участие пострадавших общин и отдельных лиц, а также потомков жертв при принятии решений о процессах возмещения ущерба".

Рассмотрев доклад Германии о ходе выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, члены комитета, кроме того, выразили обеспокоенность ростом числа экстремистских организаций и групп в стране, а также "предполагаемым расовым профилированием, чрезмерным применением силы и жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении этнических меньшинств". Комитет попросил Германию законодательно запретить расовое профилирование и создать независимый механизм рассмотрения жалоб для расследования всех подобных нарушений.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации состоит из 18 независимых экспертов. Они следят за исполнением государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады об осуществлении закрепленных в конвенции прав. Сессии комитета проходят в Женеве три раза в год.

Геноцид в Намибии

В мае 2021 года после пяти лет напряженных переговоров ФРГ и Намибия парафировали проект совместной декларации, по которой Германия признала, что в период с 1904 по 1908 годы германские колониальные власти совершили на территории современной Намибии геноцид в отношении народов гереро и нама. Во время подавления восстания, вспыхнувшего в январе 1904 года, колониальные войска уничтожили не менее 75 тыс. человек, в том числе от 50% до 80% представителей коренного народа гереро - почти всех мужчин, большинство женщин и детей.

Согласно совместной декларации ФРГ и Намибии, Берлин обязался запустить для Намибии специальную программу в размере €1,1 млрд по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения и профессионального образования. В октябре 2022 года правительство Намибии потребовало от Германии пересмотреть текст документа.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес официальные извинения народу Танзании за преступления, совершенные колониальными силами в начале XX века. Об этом он заявил на встрече с потомками жертв восстания 1905-1907 годов "Маджи-Маджи". Кроме того, требования выплаты Берлином компенсаций за действия германской колониальной администрации выдвигала Бурунди.