Экс-премьер Молдавии:в ЕС замаскировали под отсрочку отказ в переговорах по вступлению

Владимир Филат считает, что это делает ситуацию для республики еще больше непредсказуемой и рискует ввергнуть ее в карусель отсрочек

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. В Европейском союзе замаскировали под отсрочку отказ Молдавии в переговорах по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил экс-премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Для Молдавии ответом будет не начало переговоров о присоединении, а отсрочка до марта следующего года. Причины этой отсрочки, которая на самом деле является замаскированным отказом, делают ситуацию для республики еще больше непредсказуемой и рискуют ввергнуть ее в карусель отсрочек, аналогичную случаю с Румынией, которая уже более 12 лет несправедливо удерживается за дверью Шенгенской зоны или Турции, которая десятилетиями ведет переговоры о вступлении в ЕС", - написал Филат на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что в ЕС существуют серьезные разногласия относительно переговоров с Молдавией и Украиной.

"Речь идет о Европейских парламентских выборах в странах Евросоюза, которые могут привести к полной реконфигурации Европарламента, а также будущей Европейской комиссии, а значит, и к изменению приоритетов будущих европейских руководящих структур", - пояснил бывший премьер, в кабмине которого начинали свою политическую карьеру нынешние президент Майя Санду и премьер Дорин Речан. На прошлой неделе Филат обратился к послам США и стран ЕС в Кишиневе с просьбой вмешаться, чтобы "спасти демократию от некомпетентного" правления Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. По его словам, республика "переживает чрезвычайный кризис, который одновременно является политическим, социальным, экономическим, демографическим, культурным и цивилизационным".

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС.