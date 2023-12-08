На Украине подписали четыре евроинтеграционных закона, принятых Верховной радой

Речь идет об инициативе по увеличению состава НАБУ, проверке имущества, приобретенного в публичную службу, учету экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах, а также независимости САП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре евроинтеграционных закона, принятых ранее украинским парламентом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент уже подписал три евроинтеграционных закона, принятые сегодня: №10203-1 - увеличение на 300 человек состав НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), №10262 - возможность НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции - прим. ТАСС) проверять имущество, приобретенное в публичную службу, №10288-1 по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах. Также подписан №10060 - независимость САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС). Тоже принято сегодня", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Верховная рада окончательно приняла все вышеперечисленные законы. Закон об увеличении штата НАБУ гласит, что вместо нынешних 700 человек в составе антикоррупционного бюро будет насчитываться 1 тыс. сотрудников. Новые работники будут набираться поэтапно с 2024 по 2026 год - по 100 человек. НАПК, согласно новому закону, сможет без ограничений проводить проверки имущества кандидатов на публичные должности, а также перепроверки активов, уже прошедших ревизию. Нововведение касательно САП Украины означает ее выведение из структуры офиса генпрокурора, она стала отдельным органом прокуратуры.

Также Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Совета Европы. Как сообщил в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), этот закон предусматривает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС, положений принятых ранее законов. В то же время ограничения в использовании русского языка становятся бессрочными.

О переговорах Украины с ЕС

Власти Украины неоднократно заявляли, что хотели бы начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году, и в последние месяцы форсировали реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций Еврокомиссии (ЕК). Однако в своем отчете ЕК признала выполнение лишь четырех из семи условий. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом она признала, что есть несколько условий, которые Киев должен выполнить до принятия окончательного решения о старте переговоров.

Как отметила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, среди условий увеличение штата НАБУ, изменения в закон о декларировании имущества, утверждение закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС и выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. В свою очередь украинский президент дал правительству поручения для подготовки к переговорам - прежде всего обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии.