Депутаты парламента Армении от оппозиции назвали опасными предложения по мирному договору

Гегам Манукян, Анна Григорян и Кристине Варданян отметили, что документ усилил все опасения, которые они высказывали ранее по этому вопросу

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Национального Собрания Армении от оппозиции Гегам Манукян, Анна Григорян и Кристине Варданян назвали предложения об урегулировании между Арменией и Азербайджаном опасными. Об этом рассказал депутат Гехам Манукянна в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"После долгих требований и запросов сегодня в здании МИД нам удалось ознакомиться с последними предложениями двух стран по соглашению об урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы не можем опубликовать все пункты документа, так как на нем стоит гриф "совершенно секретно", но отметим, что ознакомление с предложениями лишь подтвердило их опасность и усилило все опасения, которые мы ранее высказывали по этому вопросу", - написал Манукян.

В четверг вечером аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Азербайджана выступили с совместным заявлением и сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - двух азербайджанских военнослужащих.