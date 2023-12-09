Госдеп ждет от Ирака наказания ответственных за ракетный обстрел посольства США

В Госдепартаменте призвали иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование инцидента

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что власти Ирака найдут и накажут ответственных за ракетный обстрел посольства США в Багдаде, а также за атаки на другие объекты, где находятся американцы. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу.

"Соединенные Штаты решительно осуждают имевший место прошлой ночью обстрел посольства США в Багдаде и сегодняшние атаки на объекты, где находится американский личный состав. Многочисленные связанные с Ираном группировки, которые свободно действуют в Ираке, угрожают стабильности и безопасности этой страны, а также нашему личному составу и партнерам в регионе, - говорится в документе. - Премьер [Ирака Мухаммед] ас-Судани справедливо назвал эти атаки актами "терроризма". Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать исполнителей за эти нападения и привлечь их к ответственности".

"Правительство Ирака неоднократно давало обязательства обеспечивать безопасность дипломатических миссий и военных США, которые находятся в стране по приглашению Ирака. Это не подлежит обсуждению, как и наше право на самооборону", - полагают в американском внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу утром портал Shafaq News сообщил, что посольство США в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии, подверглось ракетной атаке. По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Агентство AFP проинформировало, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал. Посольство США в комментарии для AFP призвало власти Ирака обеспечить защиту дипломатического персонала и военных объектов западной коалиции по борьбе с террористами.