Yomiuri: премьер Японии сменит генсека правительства из-за скандала с "откатами"

Как пишет газета, смена главы кабмина дестабилизирует правительство Фумио Кисиды

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует сменить второго человека в правительстве - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, которого подозревают в получении 10 млн иен (около $70 тыс.) в виде "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности). Об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

По данным источников издания в кабмине и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), Кисида рассматривает кандидатуры на роль преемника Мацуно. Газета подчеркивает, что смена генсека кабмина неизбежно дестабилизирует правительство Кисиды, которое и так на протяжении долгого времени страдает от низких рейтингов поддержки со стороны населения.

Скандал вокруг "откатов"

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.

Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем позволено установленной внутрипартийной норме. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов. Телеканал NHK ранее сообщал, что в крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ и к которой принадлежит генсек кабмина Мацуно, главный официальный представитель правительства, "откаты" в размере более 10 млн иен за последние годы получили сразу несколько депутатов.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с премьером Фумио Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы, как отмечают наблюдатели, занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии. По данным телеканала TBS, токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам фракции Абэ. Следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии.