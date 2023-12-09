Салливан обсудит с коллегами из Японии и Южной Кореи сотрудничество РФ и КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности в ходе встречи с Такэо Акибой и Чо Тхэ Ёном также затронет вопросы укрепления трехсторонних отношений во многих сферах

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и КНДР войдет в число тем обсуждения на встречах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Сеуле с южнокорейским и японским коллегами. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, опубликованном в пятницу.

По ее словам, в консультациях с Салливаном участвуют начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён и секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба. Как уточнила Уотсон, помощник американского лидера "принял участие в отдельных двухсторонних встречах с коллегами, а теперь начинает трехстороннюю встречу".

"Они обсуждают укрепление наших трехсторонних отношений во всей их полноте во многих сферах", - пояснила руководитель пресс-службы СНБ. По ее словам, "эти встречи дали важную возможность развить прогресс, достигнутый США, Южной Кореей и Японией на имеющем историческое значение трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде в августе", по темам "от сотрудничества по возникающим угрозам, включая тревожные события, касающиеся передачи вооружений между КНДР и Россией, до дальнейшего сближения точек зрения трех стран на стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе".

Уотсон уточнила, что Салливан также примет в Южной Корее участие в диалоге по вопросам двустороннего технологического сотрудничества, включая развитие экологически чистых источников энергии. "Во время визита Салливан подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами Южной Кореи и Японии перед лицом провокационных действий КНДР в регионе, а также обсудит углубление сотрудничества по ключевым направлениям, включая важнейшие и новые технологии, укрепление устойчивости к экономическому принуждению и нарушению цепочек поставок, активизацию взаимодействия по помощи в развитии по всему миру", - отмечается в документе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.