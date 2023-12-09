На Филиппинах под ударами ВС республики погибли девять боевиков-исламистов

Они планировали организовать нападения в районах острова Минданао во время курортного сезона, сообщило военное командование страны

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Девять боевиков экстремистской группировки "Даула исламия" были уничтожены на Филиппинах в результате ударов вооруженных сил республики по месту расположения базы исламистов в провинции Магинданао. Об этом сообщила газета The Manila Times.

По данным военного командования Филиппин, группировка "готовилась к организации нападений с применением взрывчатых веществ с целью распространения насилия в населенных районах [острова] Минданао во время курортного сезона". Удары по расположению боевиков были нанесены в том числе с воздуха. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал.

Начальник полиции города Котабато Джимили Макараг обратился к местным жителям с просьбой "незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях или лицах". "Безопасность и благополучие населения являются нашими главными приоритетами, и мы заверяем общественность, что прилагаем все усилия для поддержания мира и порядка в регионе", - сказал он.

Силовая операция была проведена в ответ на недавний теракт в Университете Минданао в городе Марави. По данным властей, группировка "Даула исламия" причастна к организации взрыва во время проведения католической мессы в университетском спортзале, в результате которого погибли 4 человека, более 50 получили ранения разной степени тяжести. Правоохранительные органы Филиппин 8 декабря задержали одного из подозреваемых в организации теракта, который пронес самодельное взрывное устройство в спортзал. Правоохранители продолжают поиск других лиц, причастных к совершению этого теракта.