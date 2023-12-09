Тайвань зафиксировал приближение 10 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Армия острова в ответ задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 10 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как отмечается, два летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. Это противолодочный Y-8 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, сообщается в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.