Офицер США заявил, что сильный ОПК России заставит Украину пойти на переговоры с РФ

Дэниел Дэвис считает, что на современном этапе Вашингтону не следует наращивать поставки вооружений и финансовых средств Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Возросшие возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России заставят США принудить Украину к переговорам с ней. Такую оценку выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в YouTube-интервью американскому политическому обозревателю Стивену Гэрднеру.

"Контрнаступление [ВСУ] провалилось, любая новая наступательная операция в 2024 году тоже обречена на провал. Армия России как никогда многочисленна, у Москвы в распоряжении находится большой объем мощностей военного производства. В этих условиях придется добиваться какого-то урегулирования путем переговоров", - отметил он.

Эксперт также указал, что на современном этапе Вашингтону не следует наращивать поставки вооружений и финансовых средств Киеву, "ограничиваясь только оборонительными видами" оружия.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.