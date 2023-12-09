Правящая партия Венгрии насчитала четыре причины, по которым Украину нельзя принимать в ЕС

Директор по коммуникациям ФИДЕС Иштван Холлик заявил, что "Брюссель должен сосредоточиться на содействии прекращению огня и мирным переговорам"

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Находящаяся у власти в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" насчитывает по меньшей мере четыре причины, препятствующие вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил директор по коммуникациям ФИДЕС Иштван Холлик, отметивший, что вместо того, чтобы стремиться к переговорам с Киевом о присоединении к ЕС, Брюссель должен добиваться начала переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Опубликовав видеообращение под названием "Четыре причины, по которым мы говорим "нет" вступлению Украины в ЕС", Холлик указал в первую очередь, что "Украина находится в состоянии войны, и поэтому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены". В связи с этим, считает он, трудно понять, о приеме какого государства в ЕС идет речь. Кроме того, украинские власти продолжают нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. По словам представителя ФИДЕС, эти права "попираются ногами".

Во-вторых, отметил он, за последние два года Украина получила от ЕС больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет. "Однако эти деньги ничего не изменили [на Украине]: мира по-прежнему нет, а гибель людей на поле боя продолжается", - сказал Холлик в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Третий аргумент заключался в том, что если Украина вступит в Евросоюз, то все члены сообщества "станут чистыми донорами". Это означает, что никто, кроме Украины, не будет получать помощь ЕС, пояснил директор по коммуникациям. Он напомнил, что, по подсчетам газеты Financial Times, Украина в случае вступления может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, а это опустошит финансовые запасы объединения и сделает их недоступными для других стран.

Говоря о четвертой причине, Холлик напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и ей пришлось ждать десять лет, чтобы стать членом ЕС. Другие государства шли по тому же пути, и всегда процесс вступления занимал не менее шести-восьми лет. "Никогда никому не оказывали преференций и не принимали по ускоренной программе. Только для Украины хотят сделать исключение", - посетовал Холлик.

"Вместо того, чтобы добиваться вступления Украины в Евросоюз, Брюссель должен сосредоточиться на содействии прекращению огня и мирным переговорам", - считает представитель ФИДЕС. Он отметил, что партия вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции и рассчитывает на одобрение этого документа на следующей неделе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против включения в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря вопроса о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку страна к этому не готова.