Министры G7 обсудили защиту от утечек технологий и борьбу с детской порнографией

Кроме того, темой встречи были современные виды преступлений, в которых используются искусственный интеллект и нейросети

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Министры внутренних дел Группы семи (G7) и главы ведомств, отвечающих за безопасность, в рамках проходящей в городе Мито (префектура Ибараки) встречи обсудили вопросы экономической безопасности, защиту от утечек информации и современных технологий, а также противодействие распространению детской порнографии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Трехдневная встреча открылась в пятницу, в воскресенье по итогам переговоров ожидается принятие совместного документа. "Я хотел бы подтвердить решительное единство G7, направленное на противодействие преступности и защиту общества", - отметил председатель встречи - глава Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумура.

Отмечается, что в первый основной день переговоров стороны также обсудили противодействие киберпреступности и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую порнографию. Кроме того, темой встречи были современные виды преступлений, в которых используются искусственный интеллект и нейросети.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме. В 2024 году председательство в G7 перейдет к Италии. Как подчеркивала премьер-министр Джорджа Мелони, центральными темами обсуждения в ходе итальянского председательства будут Африка и миграционный вопрос. Встреча лидеров "семерки" пройдет с 13 по 15 июня в Апулии.