Боевики ХАМАС подорвали школу в Газе, куда проникли военные Израиля

В результате погибли и получили ранения не менее 10 военнослужащих

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля попали в ловушку, устроенную боевиками "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло радикального движения ХАМАС) в городе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на коммюнике боевого крыла.

По его данным, отряд израильского спецназа, проводивший зачистку в квартале Хай-эз-Зейтун, проник в одну из палестинских школ, которая была заминирована. Боевики привели в действие заложенную взрывчатку, в результате, как утверждается в коммюнике, погибли и получили ранения не менее 10 военнослужащих.

В субботу боевики ХАМАС заявили, что подбили танк Merkava бронебойным снарядом на севере города Хан-Юнис, где сейчас идут ожесточенные перестрелки. В первой половине дня радикалы поразили в этом районе бронетранспортер и четыре военные машины.

В коммюнике сообщается, что израильские военнослужащие предприняли неудачную попытку освободить группу заложников, удерживаемых ХАМАС на юге города Газа. Для этого была использована машина скорой помощи одной из гуманитарных организаций. Однако палестинцы своевременно обнаружили и устранили угрозу.

Со стороны командования израильской армии не поступало комментариев по поводу приведенной в коммюнике информации.