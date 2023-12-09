В МИД Венгрии считают, что до возвращения прав венграм на Украине еще далеко

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в дипведомстве Тамаш Менцер заявил, что в стране следят за выполнением на Украине нового закона о правах национальных меньшинств

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Венгрия будет следить за выполнением на Украине нового закона о правах национальных меньшинств, но уже сейчас очевидно, что до восстановления прежних прав этнических венгров в Закарпатье еще очень далеко. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер, комментируя выполнение Верховной радой рекомендаций Совета Европы.

"Украина начала отбирать права у венгерской общины [в Закарпатье] восемь лет назад, и с тех пор лишение прав продолжается. Вчерашнее решение украинского парламента, конечно, будет тщательно оценено, но уже сейчас ясно, что до восстановления прав, существовавших в 2015 году, еще далеко. Тем не менее мы продолжим следить за его реализацией", - написал Менцер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Верховная рада в пятницу приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Ранее правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается от Киева соблюдения прав этнических венгров в области использования родного языка, в том числе для полноценного обучения в местных школах и вузах. Венгрия считает, что эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми начиная с 2015 года.