В Пхеньяне осудили Вашингтон за превращение СБ ООН в "поле конфронтации"

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён напомнил, что США наложили вето на проект резолюции, который требовал немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной

СЕУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дипломат напомнил, что недавно США наложили вето на проект резолюции, который был предложен ОАЭ и требовал немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной, снова, как и в октябре, сославшись на право Израиля на самозащиту. "Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена [СБ ООН]", - заявил Ким Сон Гён.

Действия Израиля он назвал "злодеяниями" и "опаснейшей угрозой миру и безопасности в регионе". По мнению дипломата, поддержка Израиля со стороны США показывает, кто является "наихудшим разрушителем основ глобального мира и стабильности". "Покровительство союзнику, убившему десятки тысяч гражданских лиц, и использование вето - это не только простое проявление двойных стандартов, но и апогей бесчеловечных злодеяний", - считает дипломат. Он напомнил, что запуск разведывательного спутника КНДР, который осудили в Вашингтоне, никому не нанес вреда.

"Прежде чем жаловаться на отсутствие фразы о признании права Израиля на самозащиту в проекте резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, Соединенным Штатам нужно объяснить, почему в "резолюциях о санкциях" СБ ООН против КНДР нет ни одной фразы о признании права КНДР на самозащиту", - указывает замминистра.

"Если вердикт о законности действий государств - членов ООН зависит от того, кто является субъектом - самостоятельное, суверенное государство или порабощенное проамериканское, то следует заменить Устав ООН на конституцию США, а Совет Безопасности ООН - Советом национальной безопасности США. Это было бы лучше для американского господства над миром", - говорится в заявлении.

По мнению дипломата, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что США виноваты в том, что СБ ООН, основной миссией которого является защита мира и стабильности, превращен в "конфронтационное поле для развязывания войны и создания нестабильности, конфликта и конфронтации, поле несправедливости, где царят незаконные двойные стандарты". Ким Сон Гён отметил, что авторитет международной организации непременно будет восстановлен благодаря действиям самостоятельных государств, а не США и их "сателлитов". КНДР и другие справедливые члены международного сообщества не приемлют двойных стандартов США и нарушения суверенитета, будут активно вносить свой вклад в установление нового мирового порядка, добавил замминистра.