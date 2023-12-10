NYT: победа Трампа может привести к уходу США из НАТО

Адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис назвал подобное развитие событий "огромным стратегическим и историческим провалом" страны

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Победа экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО. Такое мнение выразила в своей статье в субботу газета The New York Times.

По ее сведениям, среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО "растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса".

"В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО", - приводит издание слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса. - Это будет огромный стратегический и исторический провал нашей страны".

Отмечается, что большинство представителей европейских стран не знают какой подход избрать в случае победы Трампа на президентских выборах. По мнению издания, небольшие государства могут попробовать наладить отношения с Трампом через закупки американского оружия или комплиментарные жесты.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.