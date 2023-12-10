Катар заявил, что будет добиваться освобождения всех заложников из сектора Газа

Доха также намерена "прекратить эту войну и обстрелы палестинцев", заявил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Катар продолжит добиваться освобождения всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы будем продолжать добиваться освобождения всех заложников, но в то же время мы намерены прекратить эту войну и обстрелы палестинцев. Для этого всегда нужны две стороны, готовые к такому взаимодействию. К сожалению, мы не видим той готовности, которую наблюдали неделями ранее", - сказал премьер, выступая на Дохийском форуме в столице Катара.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии.