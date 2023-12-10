Маск призвал власти Украины объяснить арест гражданина США

Журналист Такер Карлсон ранее заявил, что Гонсало Лиру "пытали в украинской тюрьме" за критику президента Украины Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Илон Маск обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить арест и содержание под стражей гражданина США и Чили, журналиста и блогера Гонсало Лиры.

"Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили [Киеву] более $100 млрд? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема, - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter). - Президент Зеленский, пожалуйста, расскажите американскому народу об этой ситуации".

Свое мнение по этой теме Маск высказал в ответ на публикацию в X журналиста Такера Карлсона, который утверждает, что Лиру "пытали в украинской тюрьме за критику Зеленского".

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.