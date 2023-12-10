Эксперт считает, что Ермак может стать следующим президентом Украины

По мнению Элизео Бертолази, это единственный кандидат, который бы гарантировал политическую и физическую неприкосновенность страны

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог бы заменить Владимира Зеленского на посту президента, и это единственный кандидат, который бы гарантировал ему политическую и физическую неприкосновенность. С таким предположением выступил итальянский журналист, политолог, общественный деятель, президент Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази.

В публикации на портале L'Antidiplomatico он отмечает, что рейтинг Зеленского резко упал как внутри страны, так и среди западных партнеров. "Украинцы раздражены небывалым уровнем коррупции, поражениями на фронте, всеобщей мобилизацией и просто образом своего президента "актера". Тогда как олигархи недовольны вмешательством в свои интересы", - отмечает автор. На фоне открытой критики Зеленского со стороны своих же претенденты на роль президента, включая экс-президента олигарха Петра Порошенко, являются так или иначе политическими оппозиционерами, и "передавать им власть слишком опасно для будущей карьеры и даже жизни Зеленского". "Наиболее безопасный вариант - выдвинуть на свое место на будущих выборах Андрея Ермака. Это гарантировало бы "мягкий" переход власти, а выборы стали бы возможностью перемены", - считает Бертолази.

"Безусловно, Зеленский боится потерять власть, но есть сильные аргументы для того, чтобы подтолкнуть его выйти с политической сцены: Украина проваливается в глубочайший экономический кризис, объемы помощи со стороны США и Европы сокращаются, а также есть конкретная возможность перехода российской армии к активной фазе наступления. <...> Поражения ВСУ ведут к жесткой реакции в США и Европе, что для Зеленского означает окончание политической карьеры, если не арест. Украинскому президенту не мешает поубавить свои амбиции и передать контроль другому человеку, сохранив свой образ "героя". Он может переехать на Запад в статусе бывшего президента и заняться преподаванием, возглавить какую-то организацию и писать мемуары", - размышляет автор.

Ермак, по его мнению, может стать подходящим кандидатом для "чрезвычайной ситуации". "В последний год он приобрел серьезный политический вес и получил важные назначения, приняв на себя решения по внешне- и внутриполитическим вопросам", - продолжает автор. Он предполагает, что выборы могут быть перенесены на 2025 год, когда "Ермак может заработать больше популярности". "Все указывает, что Зеленскому практически будет невозможно в будущим году отстоять свою власть и авторитет. <...> Боязнь Зеленского этих выборов указывает на его слабость и неуверенность в будущем", - заключает обозреватель.