Израильские ВВС совершили разведывательные полеты над Бейрутом

Пролетев над городом, самолеты удалились в сторону моря

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над центральными районами страны. Как сообщил корреспондент ТАСС, самолеты дважды были замечены в небе над Бейрутом. Пролетев над городом, они удалились в сторону моря.

Ранее израильские ВВС нанесли удары по форпостам шиитской милиции "Хезболлах" в районах Марун-эр-Рас и Ярун на юге Ливана. Очевидцы передали, что при авианалете были применены мощные бомбы. Раскаты взрывов были слышны по всей пограничной местности.

Израильская артиллерия подвергла обстрелу окрестности восьми населенных пунктов на ливанской территории, где действуют отряды "Хезболлах". О материальном уроне и пострадавших сведений пока не поступало.