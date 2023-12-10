Экс-госсекретарь Франции заявил, что Запад ошибся, попытавшись игнорировать интересы РФ

Это привело к украинскому конфликту, считает Пьер Лелуш

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Игнорирование Западом интересов России стало ошибкой, которая привела к украинскому конфликту. Новая архитектура безопасности Европы должна формироваться с учетом позиций всех сторон, в том числе РФ.

Такое мнение в интервью газете Le Journal du Dimanche выразил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

"Несомненно, все было бы иначе, если бы компромисс по статусу Украины был достигнут до этой войны. Нейтральный статус Украины - это экзистенциальный вопрос для России. Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО", - отметил он.

Лелуш указал, что интересы РФ необходимо будет учитывать при формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания украинского конфликта. "Большим вопросом в послевоенный период станет переосмысление системы безопасности на всем континенте с учетом интересов всех сторон, включая Россию", - подчеркнул экс-госсекретарь.

По его мнению, дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины вполне возможно с учетом российской позиции. Лелуш заявил, что не согласен с утверждением, будто Россия представляет угрозу для Европы. "Если же исходить из того, что украинский вопрос может быть решен с учетом интересов России, и эту точку зрения я поддерживаю, то тогда возможно дипломатическое урегулирование. Подобное решение Россия предлагала в декабре 2021 года до начала конфликта: нейтральный статус для Украины, соглашение о федерализации восточной части Украины в соответствии с Минскими соглашениями, сохранение Крыма в составе РФ".

Пьер Лелуш - близкий соратник экс-президента Франции Николя Саркози. Он занимал посты председателя Парламентской ассамблеи НАТО и госсекретаря при МИД Франции по делам Европы.