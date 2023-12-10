В Венгрии заявили, что Брюссель рекламирует прием Украины в ЕС, словно в "черную пятницу"

Заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор отметил, что Будапешт выступает против интеграции Киева в европейские структуры по ускоренной программе

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Цена вопроса о приеме Украины в Евросоюз составляет €186 млрд, однако Брюссель пытается решить его в спешке, подогревая ажиотажный спрос и устраивая рекламную кампанию, словно в "черную пятницу". Такое мнение высказал в воскресной программе радиостанции Kossuth заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор, подтвердивший, что Будапешт выступает против интеграции Киева в европейские структуры по ускоренной программе.

Представитель правительства напомнил, что газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что присоединение Украины к сообществу обойдется его членам в €186 млрд в течение семи лет. По подсчетам экспертов, на такую сумму выплат из общеевропейского бюджета и различных фондов будут претендовать украинские власти, что приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям для экономики многих стран, которые превратятся в "чистых доноров". Из-за нехватки средств им придется, в частности, уменьшить сельскохозяйственные субсидии на 20%, а их фермеры окажутся под угрозой разорения, потому что не выдержат конкуренции с крупнейшим аграрным производителем, который появится в ЕС.

Совершенно непонятно, почему в такой ситуации от Венгрии ожидают "решения о дополнительных выплатах [в бюджет ЕС], хотя деньги, которые ей причитаются, не выплачиваются уже много лет", сказал замруководителя ведомства премьера. По его словам, также неясно, почему Украина должна быть принята в Евросоюз "раньше других стран, которые уже десятилетиями являются кандидатами на вступление". Кроме того, на территории Украины продолжается вооруженный конфликт, но ее почему-то пытаются по "ускоренному пути" протолкнуть в ЕС, который всегда считал мир своим величайшим достижением.

Внятных ответов на эти вопросы нет, отметил Домотор, однако "политическое давление в Брюсселе зашкаливает", а в Венгрии финансируемые из-за рубежа группы активистов и левые политики начали своего рода рекламную кампанию, словно накануне "черной пятницы", и "хотят предотвратить любой диалог о членстве Украины в ЕС". Представитель правительства отметил, что в стране продолжаются национальные консультации по этому вопросу, а правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" внесла в парламент проект резолюции против приема Украины в сообщество. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предлагает не включать в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку она к этому не готова.