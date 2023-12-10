СМИ: недовольные Сунаком консерваторы хотели бы видеть Джонсона на посту премьера

По данным газеты The Mail on Sunday, несколько депутатов, представляющих правое крыло Консервативной партии, не поддерживают планы премьера по борьбе с нелегальной иммиграцией, считая их слишком мягкими

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты от правящей Консервативной партии Великобритании, недовольные политикой премьер-министра Риши Сунака, хотели бы возвращения Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday.

По данным ее источников, несколько депутатов, представляющих правое крыло Консервативной партии, не поддерживают планы премьера по борьбе с нелегальной иммиграцией, считая их слишком мягкими. При этом парламентарии полагают, что проблема нелегальных иммигрантов станет основной темой парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года. В этой связи они считают, что единственным шансом тори, отстающих по опросам общественного мнения от оппозиционной Лейбористской партии в среднем на 20 процентных пунктов, одержать победу станет союз Джонсона и одного из идеологов выхода Великобритании из состава Евросоюза Найджела Фаража.

Вместе с тем представитель экс-премьера заявил об отсутствии подобных планов. "Борис Джонсон сейчас пишет книгу и поддерживает правительство", - заявил он. Источники в окружении Фаража отметили, что не верят в долгосрочное партнерство между двумя политиками. Тем не менее ряд парламентариев настаивают на том, чтобы Джонсон и Фараж обсудили друг с другом возможное сотрудничество.

Маловероятный сценарий

В настоящее время замена Сунака на Джонсона считается крайне маловероятным сценарием. В первую очередь для этого необходимо, чтобы Джонсон вновь избрался в Палату общин британского парламента. Он отказался от депутатского мандата в июне на фоне парламентского расследования о введении им в заблуждение депутатов при объяснении обстоятельств вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит в период действия строгих коронавирусных ограничений в первые волны пандемии.

Другим фактором, затрудняющим возвращение Джонсона в политику в ближайшее время, является отсутствие перспектив довыборов в каком-либо избирательном округе, в которых он мог бы принять участие. Кроме того, даже в случае избрания ему было бы необходимо заручиться поддержкой большинства членов фракции тори, которые всего полтора года назад фактически вынудили его подать в отставку.

Многие британские политические комментаторы предположили, что Джонсона поддерживает лишь незначительная группа депутатов из правого крыла партии. По их мнению, план Сунака по борьбе с нелегальной иммиграцией будет поддержан подавляющим большинством парламентариев-тори при голосовании в Палате общин.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году их было 28,5 тыс. В прошлом году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию из Франции через Ла-Манш.

В настоящее время в Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. На период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов ($5 млрд) в год. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка 6 млн фунтов ($7,5 млн) в сутки.

В ноябре Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по отправке нелегалов в Руанду из-за наличия серьезных "оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения", если впоследствии их вышлют оттуда в родные страны. Спасти план, представленный полтора года назад еще кабинетом Джонсона, призваны новое соглашение с Руандой, которое было подписано 5 декабря, а также представленный 6 декабря законопроект правительства Сунака. В нем Руанда объявляется безопасной страной и предусматриваются меры, которые не должны позволить высылаемым мигрантам оспорить это в суде.

С этим планом не согласился замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик, который подал в отставку 7 декабря. Он считает, что нелегалов следовало в принципе лишить возможности спорить с решением об их отправке в Руанду. Сам Сунак и умеренные тори настаивают на том, что Великобритания должна исполнять свои обязательства члена Конвенции по правам человека, а в правом крыле Консервативной партии считают, что выход из конвенции поможет решить проблему нелегальной миграции.