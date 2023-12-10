Индия разместит первую эскадрилью улучшенных истребителей Tejas на границе с Пакистаном

По данным агентства ANI, первый самолет LCA Mark 1A будет поставлен ВВС Индии к февралю-марту 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. ВВС Индии планируют разместить первую эскадрилью модернизированных истребителей национальной разработки и производства LCA Mark 1A в штате Раджастхан недалеко от границы с Пакистаном. Как сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на источники в Минобороны, самолеты поступят на вооружение авиабазы Нал в округе Биканер.

"Первая эскадрилья истребителей LCA Mark 1A планируется к размещению на авиабазе Нал в Раджастхане и будет введена в строй вместо одной из двух эскадрилий МиГ-21, дислоцированных там в настоящее время", - приводит агентство слова источника.

Ожидается, что первый самолет LCA Mark 1A будет поставлен ВВС Индии к февралю-марту 2024 года компанией-производителем Hindustan Aeronautics Limited, указали источники.

LCA Mark 1A - это новая версия индийского истребителя собственной разработки LCA Mark 1 Tejas. Эта модификация оборудована новейшими радарами и авионикой индийского производства, такие самолеты должны прийти на смену снимаемым с вооружения индийских ВВС истребителей МиГ-21, а затем Mirage-2000 и Jaguar. По информации агентства, 83 самолета LCA Mark 1A уже находятся в производстве.