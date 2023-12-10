Новый президент Аргентины пообещал "свет в конце туннеля" после ухудшения кризиса

Хавьер Милей отметил, что его правление даст начало "новой эпохе" в истории страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Новый президент Аргентины Хавьер Милей признал, что страну ждут тяжелые месяцы, но пообещал, что затем ситуация улучшится.

"Но в конце туннеля будет свет", - сказал он в своей первой речи в качестве главы государств. Милей также пообещал, что его правление даст начало "новой эпохе" в истории Аргентины.

Президент охарактеризовал положение в стране как "критическое" и назвал его "чрезвычайной ситуацией". "Для постепенных реформ нужно финансирование. И, к сожалению, я должен снова сказать, что денег нет", - заявил Милей, который в ходе предвыборной кампании неоднократно отмечал, что Аргентине нужно отказаться от многих инфраструктурных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, и сократить расходы, потому что у нее нет денег.

Милей также сказал, что страна не сможет обойтись без шоковых мер и они негативно скажутся на "экономической активности, занятости, зарплатах, уровне бедности и нищеты". Он предупредил и о возможном риске гиперинфляции, ответственность за который возложил на предыдущее правительство.

Новый президент Аргентины - либертарианец, он считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.