10 декабря, 18:34
Военная операция на Украине

Сенатор США заявил, что Украине придется отказаться от части территорий в пользу России

Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что американское правительство должно "прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Идея о том, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года, нелепа, киевским властям придется уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

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"Любой человек с мозгами знает, что это [конфликт на Украине] закончится переговорами, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа, никто по-настоящему в это не верит".

Сенатор добавил, что американские власти "должны прекратить кровопролитие [на Украине], а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны". "В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территорий русским и что нам необходимо положить конец этой войне", - считает Вэнс.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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