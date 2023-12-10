Глава ЕК заявила, что вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения всех условий

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что на саммите ЕС 14-15 декабря будет обсуждаться начало переговоров о присоединении республики к Евросоюзу, а не само присоединение

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения Киевом всех условий. Неизменность этой позиции подтвердила в интервью газете Le Parisien председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", - сказала она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря предложил не включать вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество в повестку дня саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря. Премьер отметил, что не будет налагать вето на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут на саммите 14-15 декабря принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав ЕС и предоставить Грузии статус кандидата. С таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.