Главы МИД 27 стран ЕС обсудят поддержку Украины и конфликт на Ближнем Востоке

Высокопоставленный представитель ЕС ранее сообщил, что глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель планирует призвать министров поддержать Киев

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке вновь станут главными темами заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе - последнего в этом году.

Как рассказал журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС, глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель намерен призвать министров поддержать Киев на фоне сложной ситуации на фронте и отказа Сената США оказать помощь стране. Что касается конфликта между Израилем и ХАМАС, то министры, как ожидается, обсудят развитие событий после возобновления боев в Газе.

Как сообщил европейский дипломат, главы МИД накануне заседания Совета ЕС проведут рабочий ужин с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и рабочий завтрак с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Поддержка Украины

По словам высокопоставленного представителя ЕС, Боррель призовет поддержать Украину на фоне сложной ситуации на фронте и отказа Сената США выделить Киеву многомиллиардную помощь. "Дискуссия будет про поддержку Украины. У нас сейчас ключевой момент. Американский сенат отказал в помощи Украине, это плохая новость. Сложная ситуация на поле боя. Очень важно, чтоб ЕС показал полную поддержку Украины - военную, дипломатическую, финансовую. Это будет главное послание Борреля: время поддержать Украину в сложный момент", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину "вне зависимости от развития событий в США и действий американской администрации".

По его словам, министры обсудят военную поддержку Киева, в частности вопрос предоставления обещанного 1 млн боеприпасов. Он признал, что Брюссель существенно отстает по поставкам из-за проблем с производством. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим. Но да, у нас проблема, вы правы", - сказал он. Как отметил дипломат, если ЕС не сможет предоставить обещанные миллион боеприпасов, то это "так или иначе подорвет способность Украины защитить себя".

Представитель ЕС рассказал, что Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. "Мы предложили украинцам пакет, который называется "Гарантии безопасности" и который имеет военный компонент. Это кооперация по венным материалам - наш вклад в армию Украины. Во-вторых, это тренировка солдат Украины. В-третьих, это [возможность] посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу. А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность. Это все часть пакета", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что все связанные с Украиной вопросы будут обсуждаться на заседании Совета ЕС, включая и вопросы членства этой страны и предоставления €50 млрд. При этом он отметил, что не стоит ожидать 11 декабря решений по вопросам начала переговоров с Украиной о членстве и выделении ей помощи в €50 млрд. "Эти вопросы пойдут на саммит ЕС в конце недели", - добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке

"Совет по иностранным делам проведет обсуждение ситуации в Израиле и в регионе на фоне возобновления боевых действий и их распространения на юг Газы", - сообщили в Совете ЕС.

Там отметили, что дискуссия будет основана на известных "принципах ЕС: соблюдение международного права, содействие стабилизации сектора Газа, сохранение жизнеспособности решения о создании двух государств, активизация Палестинской автономии, предоставление гуманитарной помощи населению Газы и возрождение мирного процесса на Ближнем Востоке".

Кроме того, министры обсудят новые санкции в отношении палестинского радикального движения ХАМАС, которое признано Брюсселем террористической организацией, сообщил журналистам европейский дипломат. "Я уверен, что санкции против ХАМАС будут утверждены в ближайшие пару недель", - сказал он.