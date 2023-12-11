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СМИ: союзники Орбана проведут переговоры с республиканцами о прекращении помощи США Киеву

Сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак выразил сомнение в том, что Будапешт сможет повлиять на выделение американской помощи на нужды Украины

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Политические союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут переговоры с конгрессменами из Республиканской партии США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

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По ее данным, 11-12 декабря сотрудники Венгерского института международных отношений и посольства Венгрии в Вашингтоне будут участвовать в мероприятии, организованном исследовательским центром Heritage Foundation, который соберет в одном месте политиков консервативных взглядов из различных западных стран. Как ожидается, первый день форума будет посвящен конфликту на Украине и другим темам, таким как "трансатлантические культурные войны". Согласно источникам издания, на следующий день для участия в переговорах за закрытыми дверями были приглашены несколько конгрессменов-республиканцев.

Собеседник The Guardian в дипломатических кругах заявил, что венгерские власти стремятся отговорить США и Евросоюз от выделения нового пакета помощи Украине. "Орбан уверен, что [законопроект] о помощи Украине не пройдет в Конгрессе. Вот почему он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", - отметил источник издания.

В свою очередь сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак подчеркнул, что "венгерское посольство в Вашингтоне вело себя активно в последнее время, предпринимая попытки восстановить отношения с республиканцами и укрепить их по мере возможностей". В то же время он выразил сомнение в том, что Будапешт сможет повлиять на выделение американской помощи на нужды Украины.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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