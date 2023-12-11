FT: почти половина избирателей США считает помощь Украине и Израилю чрезмерной

По данным издания, исследователи связывают высокий уровень несогласных с обеспокоенностью состоянием американской экономики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times, опубликовавшая результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами Мичиганского университета 5-6 декабря.

Почти половина из 1 тыс. респондентов в США не поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине. 27% заявили, что Вашингтон тратит "правильную сумму", и лишь 11% считают ее недостаточной.

Газета обратила внимание на схожие настроения американцев в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными, 30% называют их достаточными.

Исследователи связывают высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении военной и финансовой помощи Украине и Израилю с обеспокоенностью состоянием американской экономики. Лишь четверть респондентов назвали его хорошим или отличным.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.