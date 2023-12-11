Би-би-си: Британия недовольна встречей первого министра Шотландии с Эрдоганом

По сведениям корпорации, беседа Хамзы Юсафа с турецким лидером прошла без представителя британского правительства, что МИД Соединенного Королевства расценил как нарушение протокола между Лондоном и Эдинбургом

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон крайне разочарован встречей первого министра Шотландии Хамзы Юсафа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, Кэмерон в письме министру по конституционным вопросам, международным связям и культуре Шотландии Ангусу Робертсону пригрозил прекратить оказывать помощь в организации встреч шотландских чиновников с иностранными коллегами. Как отметила Би-би-си, власти региона не предупредили заблаговременно о встрече Юсафа и Эрдогана в Дубае, в результате чего их беседа прошла без представителя британского правительства, что, как считают в Форин оффисе, стало нарушением протокола между Лондоном и Эдинбургом.

Источники корпорации в МИД Великобритании заявили, что подобные действия шотландского правительства "подрывают британскую дипломатию". Представитель Юсафа назвал угрозы Кэмерона бессмысленными и "идущими вразрез с шотландскими интересами".

Встреча Юсафа и Эрдогана, которая состоялась в Дубае 1 декабря, была посвящена проблеме изменения климата и палестино-израильскому конфликту. В ходе переговоров первый министр Шотландии выступил за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке. Как подчеркнула Би-би-си, мнение Юсафа противоречит позиции британского правительства, которое поддерживает только гуманитарные паузы в секторе Газа. В тот же день первый министр обсудил палестино-израильский конфликт с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

По оценке Би-би-си, произошедшее обострит отношения между Лондоном и Эдинбургом, где правительство возглавляет Шотландская национальная партия (ШНП), выступающая за выход из состава Соединенного Королевства. Для Юсафа ситуация осложняется тем, что не все депутаты шотландского парламента от ШНП остались довольны фактом его беседы с Эрдоганом. Так, законодатель Роза Салих, родившаяся в Ираке в семье курдов, раскритиковала первого министра за встречу с турецким президентом, который известен жесткой позицией в отношении курдских организаций.