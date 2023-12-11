Премьер Японии планирует провести перестановки в правительстве после 13 декабря

Фумио Кисида заменит замешанный в скандале с "откатами" политиков из правящей Либерально-демократической партии

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе которых будут заменены замешанные в скандале с "откатами" политики, после закрытия сессии парламента 13 декабря. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Откатами" в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал разгорелся вокруг нарушений в самой крупной фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. В этой связи агентство Kyodo сообщало, что Кисида может снять с министерских и руководящих постов всех, кто входит в эту фракцию. В то же время в руководстве ЛДП говорят, что нет необходимости убирать политиков, не замешанных в скандале, отмечает телеканал Эн-эйч-кей.

Разразившийся в последние недели скандал касается нарушений при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в определенных случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов.

Под подозрение попали сразу несколько членов фракции Абэ, в том числе генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, руководитель политического совета ЛДП Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов. Они, как утверждается, за последние годы получили за последние годы примерно по 10 млн иен (около $70 тыс.) или более.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой.