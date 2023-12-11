Явка на выборах депутатов райсоветов Гонконга была рекордно низкой с 1997 года

По информации властей, всего проголосовали 1,19 млн из 4,3 млн избирателей

ГОНКОНГ, 11 декабря. /ТАСС/. Явка на прошедших в воскресенье выборах депутатов районных советов Гонконга составила 27,54%. Это самый низкий показатель в истории бывшей британской колонии после ее возвращения под юрисдикцию Китая в 1997 году.

По данным властей, на выборах проголосовали 1,19 млн из 4,3 млн избирателей (население Гонконга составляет 7,5 млн). Власти пообещали расследовать причины компьютерного сбоя, из-за которого сведения о промежуточной явке перестали обновляться за несколько часов до окончания выборов, а голосование было продлено на полтора часа.

Волеизъявление стало первым после реформы избирательной системы и внедрения правительством КНР принципа "Гонконгом управляют патриоты". Принцип позволяет допускать до выборов только тех кандидатов, которые лояльны властям и не представляют угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия. Поэтому до выборов в райсоветы не был допущен ни один кандидат от оппозиции.

Голосование проходило на 600 избирательных участках, для организации работы которых были привлечены более 30 тыс. чиновников. Обеспечивали правопорядок 10 декабря более 10 тыс. полицейских. По данным правоохранительных органов, три человека были задержаны в день выборов за попытки помешать голосованию: согласно гонконгскому законодательству, призывы бойкотировать выборы или портить бюллетени являются наказуемым деянием.

Депутаты районных советов напрямую не влияют на политические решения и занимаются в основном вопросами транспорта, экологии и благоустройства районов. Однако выборы в эти органы власти служат своеобразным барометром общественного мнения в Гонконге. Прежде самая низкая явка на них была зарегистрирована в 1999 году - 35,82%. На фоне многомесячных массовых протестов в городе против закона об экстрадиции в 2019 году оппозиция одержала сокрушительную победу на выборах депутатов районных советов, получив 388 из 452 мандатов (около 90% мест). Явка была рекордно высокой - 71,23%.

Реформа райсоветов

В июле Законодательный совет (парламент) Гонконга единогласно одобрил поправку к закону о формировании районных советов. В результате реформы число избираемых прямым голосованием депутатов сократилось более чем в пять раз: с 452 (из 479) до 88.

Общее число мест в районных советах города также было снижено до 470. Другие 382 мандата в районных советах распределяются иначе: глава администрации Гонконга назначает 179 депутатов, еще 27 получают мандаты автоматически в силу своей должности. Остальные 176 мест распределяются по итогам непрямых выборов членами трех комитетов - по пожарной безопасности, борьбе с преступностью и районным комитетом.