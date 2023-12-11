Оказавшийся в центре скандала генсек кабмина Японии намерен продолжать работу на посту

Хирокадзу Мацуно отметил, что насчет предполагаемых нарушений ведется расследование

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, оказавшийся в центре скандала из-за "откатов" при сборе политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности, заявил, что намерен продолжать работу на своем посту. Некоторые члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), по данным источников местных СМИ, называли его отставку неизбежной.

"Я хочу выполнять возложенные на меня обязанности", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о сообщениях относительно планов премьера Фумио Кисиды сменить его в ходе перестановок в ближайшее время. Мацуно также повторил стандартные формулировки о том, что насчет предполагаемых нарушений ведется расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие решения. Генсек кабмина министров в Японии отвечает за координацию работы всех министерств и правительственных структур, на регулярной основе проводит пресс-конференции от имени правительства и считается "человеком номер два" после премьер-министра.

Перестановки в правительстве и руководящем составе ЛДП, в ходе которых с постов могут снять замешанных в скандале политиков, планируются, по данным канала NHK, после завершения сессии парламента 13 декабря.

Проблема "откатов"

"Откатами" в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал касается сбора средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета.

Однако, как утверждается, в ряде случаев политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов и могли использоваться в качестве теневых политических фондов.

Под подозрением

Под подозрение попали сразу несколько членов крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Среди них Мацуно, министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, руководитель политического совета ЛДП Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов, в том числе руководитель фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко.

Они, как утверждается, за последние годы получили примерно по 10 млн иен (около $70 тыс.) или более. Некоторые члены фракции Абэ, по данным телеканала NHK, могли получать и большие суммы. Так, Ясутада Оно, как утверждается, получил за последние годы порядка 50 млн иен (около $343 тыс.), а Ёситака Икэда и Яити Танигава - по 40 млн иен (около $274 тыс.).

По данным источников местных СМИ, часть ЛДП призывает снять со своих постов всех членов этой фракции, в то время как другие не считают необходимым менять не замешанных в скандале политиков. Вместе с тем расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, а подозрения есть и в отношении фракции экс-генсека партии Тосихиро Никаи.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии.