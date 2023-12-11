В КНДР назвали учения Южной Кореи и США "бесполезной бравадой"

В газете Rodong Sinmun отметили, что в Сеуле "вынашивают замыслы по вторжению на Север и идут по дороге конфронтации и войны"

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Заявления южнокорейских вооруженных сил и их совместные учения с США представляют собой "пустую браваду", которая лишь "приближает их конец". Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Rodong Sinmun, которая является главным печатным органом Трудовой партии Кореи.

"Пользуясь покровительством США, марионетки вынашивают замыслы по вторжению на Север и идут по дороге конфронтации и войны. Их бесчинство - всего лишь глупость и бесполезная бравада, которая приблизит их падение", - говорится в статье. Ее автор Хо Ён Мин перечислил учения, которые прошли в Республике Корея с конца октября по начало декабря.

"Куда бы они не пошли, всюду нагнетают конфронтацию и подстрекают к войне", - раскритиковал автор призывы южнокорейского военного руководства к своим подчиненным поддерживать полную боеготовность.

Как заявил в ответ официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам, "напряженность на Корейском полуострове повысила Северная Корея". "Вызывает сожаление, что Север осуждает наши справедливые оборонительные учения", - сказал он.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В ответ Республика Корея объявила о частичной приостановке межкорейского соглашения о снижении напряженности и вместе с США ввела дополнительные санкции. В Министерстве обороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными этим соглашением.