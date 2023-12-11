Kyodo: оппозиция в Японии представит проект резолюции о недоверии генсеку правительства

По данным агентства, документ будет отклонен, так как у правящей Либерально-демократической партии в парламенте большинство голосов

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Ведущая японская оппозиционная Конституционно-демократическая партия планирует внести в парламент на голосование проект резолюции о недоверии генеральному секретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который оказался в центре скандала из-за сбора политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Документ может быть представлен во второй половине дня. Проект резолюции, как ожидается, будет отклонен, так как у правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в парламенте большинство голосов.

Скандал касается сбора средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные суммы должны декларироваться. Фракции ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики получают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено внутрипартийной нормой. Разница, как предполагается, возвращалась части политиков и могла использоваться в качестве теневых фондов.

Под подозрение попали сразу несколько членов крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Один из этих политиков - Хирокадзу Мацуно, который на посту генсека кабинета отвечает за координацию работы всех министерств и правительственных структур, на регулярной основе проводит пресс-конференции от имени правительства и считается в нем вторым человеком.