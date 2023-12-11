Манила выразила дипломатический протест Пекину

Мера связана с применением береговой охраной Китая водометов против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Филиппины подали дипломатический протест Китаю в связи с применением береговой охраной КНР водометов против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщила официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса.

"Министерство иностранных дел подало дипломатический протест Министерству иностранных дел Китая", - сказала она.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны. В сентябре китайские корабли установили плавучее заграждение длиной 300 м, создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.