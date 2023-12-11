США надеются, что визит Зеленского поможет вернуть тему Украины "на первые полосы"

По информации Politico, сотрудники аппарата Белого дома уже давно заметили, что поддержка Украины в американском обществе растет либо после крупного изменения на фронте, либо после каких-то значимых событий с участием украинского президента

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Белый дом рассчитывает, что будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США поможет вернуть тему украинского конфликта "на первые полосы" СМИ на фоне разногласий в Конгрессе по поводу выделения дальнейшей помощи Киеву. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на сотрудников американской администрации.

По информации издания, сотрудники аппарата Белого дома уже давно заметили, что поддержка Украины в американском обществе растет либо после крупного изменения на фронте, либо после каких-то значимых событий с участием Зеленского. Один из сотрудников администрации США высокого ранга сказал газете, что благодаря визиту Зеленского в США тема Украины вновь может заинтересовать американцев, что окажет дополнительное давление на республиканцев, выступающих против дальнейшей помощи Киеву.

"Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность [для Украины] выйти на первые полосы газет, напомнить о том, что именно поставлено на карту, о том, что происходит сейчас на Украине и почему это по-прежнему важно для американского народа", - сообщил изданию один из сотрудников Белого дома.

Собеседник Politico отметил, что поездку Зеленского в Вашингтон стало возможно организовать, поскольку в воскресенье украинский президент решил посетить инаугурацию лидера Аргентины Хавьера Милея, и сейчас находится в том же полушарии. "Белый дом, президент Зеленский и офис президента Украины сочли, что это хорошая возможность для него посетить Соединенные Штаты", - добавил источник в Белом доме.

Вашингтонская администрация сообщила в воскресенье, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.