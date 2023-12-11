В ВВС США рассказали о состоянии пилота разбившегося в Южной Корее истребителя

В Седьмой воздушной армии страны сообщили, что он находится в сознании и стабильном состоянии

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Пилот американского истребителя F-16, потерпевший крушение над Желтым морем, находится в стабильном состоянии. Об этом заявили в ВВС США.

"Пилота спасли Военно-морские силы Республики Корея, он находится в сознании и стабильном состоянии. Его перевозят на авиабазу Кунсан, где пройдут дополнительные проверки. Имя летчика не будет обнародовано, как и подробности о его состоянии", - сообщили в Седьмой воздушной армии США, расквартированной в Южной Корее.

"Мы благодарны союзникам из Республики Корея за спасение нашего военнослужащего и за то, что пилот находится в хорошем состоянии", - сказал командир крыла ВВС, к которому относился разбившийся истребитель.

Американские военные отметили, что во время полета над Желтым морем возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Причины крушения расследуются, детали инцидента будут опубликованы после окончания проверки.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники среди американских и южнокорейских военных сообщило, что американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. По данным агентства, летчика спасла береговая охрана и Военно-морские силы Республики Корея.