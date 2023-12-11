Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса Джамму и Кашмира

Судьи согласились с доводами правительства, что статья конституции, которая наделяла территории специальным статусом, была временными положением

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Отмена специального статуса Джамму и Кашмира, одобренная парламентом Индии в 2019 году, была проведена в соответствии с конституцией страны. Об этом заявил председатель Верховного суда Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд.

"Штат Джамму и Кашмир не имеет внутреннего суверенитета, который бы отличался от тех полномочий и прав, которыми располагают другие штаты страны. Статья 370 была частью системы асимметричного федерализма, а не [государственного] суверенитета", - заявил судья, зачитывая решение высшей судебной инстанции.

Судьи также согласились с доводами правительства, что статья конституции, которая наделяла Джамму и Кашмир специальным статусом, была временными положением. "Из исторического контекста и в силу того, что статья 370 была включена в 21-ю часть конституции ("Временные, переходные и особые положения" - прим. ТАСС), можно сделать вывод, что это временное положение", - пояснил Чандрачуд.

Таким образом, решение Нью-Дели упразднить особый статус Джамму и Кашмира получило поддержку высшей судебной инстанции и более не может быть оспорено юридическими методами в Индии. Отмена автономного статуса региона в 2019 году привела к ухудшению отношений Индии с Пакистаном, который контролирует часть этого региона и оспаривает его принадлежность.

По данным агентства PTI, в понедельник в связи с оглашением решения Верховного суда в Джамму и Кашмире действуют усиленные меры безопасности. В частности, в Сринагаре установлены дополнительные блокпосты, полиция проводит выборочный осмотр автомобилей.